Защитники за сутки уничтожили 610 захватчиков и 37 вражеских артсистем

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − по состоянию на 7 сентября Силы обороны уже уничтожили 266 900 оккупантов, 5 722 артиллерийские системы врага, 4 506 танков и 4 541 беспилотник.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава − около 266 900 (+610) человек,

танков − 4 506 (+9) ед,

боевых бронированных машин − 8 703 (+21) ед,

артиллерийских систем − 5 722 (+37) ед,

РСЗО − 753 (+5) ед,

средств ПВО − 506 (+1) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 541 (+22) ед,

крылатых ракет − 1 455 (+8) ед,

кораблей/катеров − 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 8 217 (+27) ед,

специальной техники − 859 (+7) ед.

Данные уточняются.