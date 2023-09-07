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Защитники за сутки уничтожили 610 захватчиков и 37 вражеских артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 7 сентября 2023, 08:20
Защитники за сутки уничтожили 610 захватчиков и 37 вражеских артсистем
Фото иллюстративное из Telegram Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − по состоянию на 7 сентября Силы обороны уже уничтожили 266 900 оккупантов, 5 722 артиллерийские системы врага, 4 506 танков и 4 541 беспилотник.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 266 900 (+610) человек, 
  • танков − 4 506 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 703 (+21) ед,
  • артиллерийских систем − 5 722 (+37) ед,
  • РСЗО − 753 (+5) ед,
  • средств ПВО − 506 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 541 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+8) ед,
  • кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 217 (+27) ед,
  • специальной техники − 859 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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