Защитники за сутки уничтожили 610 захватчиков и 37 вражеских артсистем
Четверг, 7 сентября 2023, 08:20
Россия продолжает нести потери в войне против Украины − по состоянию на 7 сентября Силы обороны уже уничтожили 266 900 оккупантов, 5 722 артиллерийские системы врага, 4 506 танков и 4 541 беспилотник.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 266 900 (+610) человек,
- танков − 4 506 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 8 703 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 5 722 (+37) ед,
- РСЗО − 753 (+5) ед,
- средств ПВО − 506 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 541 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+8) ед,
- кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 217 (+27) ед,
- специальной техники − 859 (+7) ед.
Данные уточняются.