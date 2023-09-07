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Защитники продвигаются вблизи Роботино и Вербового − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 7 сентября 2023, 09:01
Защитники продвигаются вблизи Роботино и Вербового − Генштаб
Украинские воины. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Силы обороны Украины имели успехи в районах южнее села Работино и западнее села Вербовое на Мелитопольском направлении.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире марафона новостей

Прямая речь Ковалева: "Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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На Мелитопольском направлении Силы обороны имели успех в районах южнее Роботино и западнее Вербового − закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступать южнее города Бахмут и также закрепляются на достигнутых рубежах.

По словам Ковалева, защитники продолжают сдерживать атаки российских войск на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Темы: контрнаступлениеМелитопольГенштаб
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