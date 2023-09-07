В Мариуполе и районе второй день подряд – взрывы
Четверг, 7 сентября 2023, 09:20
В Мариуполе и Мариупольском районе вечером среды и утром четверга раздавались взрывы, сообщается о пожаре.
Источник: советник мэра Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Мариуполь. Очень громко. Два взрыва. Мангуш".
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Детали: Позже Андрющенко добавил, что после утренних взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за ТРЦ Порт-Сити и в районе бетонного мини-завода.
По его словам, оккупанты подняли авиацию с приморско-ахтарского и ростовского направлений в сторону Запорожья.
Что предшествовало:
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- В среду в Мариупольском и Бердянском районах тоже раздавались взрывы. Враг применял ПВО.