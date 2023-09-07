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Командира российской армии ПВО, которая защищает Москву, арестовали за взятку

Ирина БалачукЧетверг, 7 сентября 2023, 10:57
Командира российской армии ПВО, которая защищает Москву, арестовали за взятку
Константин Огиенко. Фото с сайта Медуза

В России оправили под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, генерал-майора Константина Огиенко − он фигурирует в деле взятке.

Источник: российское пропагандисткое издание РИА Новости, российское издание Медуза

Детали: По версии следствия, Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили от гражданки 500 тыс рублей (а всего вымогали 30 млн) за "помощь" с отчуждением в ее пользу участка, прилегающего к воинской части.

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Речь идет о земле Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне, которую хотели выделить под застройку.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием − его отправили под домашний арест.

Огиенко своей вины не признал − он арестован до 27 ноября.

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Для справки: Огиенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снят с должности после возбуждения уголовного дела в июле.

Ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Темы: РосcияПВОарествзятка
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