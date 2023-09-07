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Россияне утром били по Херсону и области: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 13:20
Россияне утром били по Херсону и области: есть погибший и раненые
Иллюстративное фото, скрин с видео из анонимных Telegram-каналов

Российские военные утром обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб человек и получили ранения два человека. Также враг ударил по центру Херсона.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, пресс-служба Херсонской ОВА, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Мрачко: "Сегодня около 7 часов армия рф обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. 

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По предварительной информации, в результате попаданий загорелась квартира в центре города и повреждены дома в Днепровском и Корабельном районах".

Детали: Херсонская ОВА сообщила, что враг также атаковал с беспилотника гражданского в Одрадокаменке. 

На 58-летнего мужчину сбросили взрывной предмет, из-за чего тот получил ранения головы и грудной клетки. В состоянии средней тяжести пострадавший находится в больнице. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Обновлено: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате атаки на Одрадокаменку пострадали двое местных жителей, один человек погиб. 

Прямая речь: "Около 9:40 по населенному пункту ударила вражеская артиллерия. Под обстрел попал 50-летний мужчина.

Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался.

Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет сбросили с беспилотника.

Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин - 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице".

Темы: ХерсонХерсонская областьбеспилотникиобстрел
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