Появились фото последствий атаки на Одесчину, количество раненых возросло
Четверг, 7 сентября 2023, 11:49
Прокуратура показала последствия ночной атаки россиян на юг Одесской области, а также сообщила, что возросло количество раненых в результате обстрела.
Источник: пресс-служба Одесской областной прокуратуры
Детали: По информации прокуратуры, в результате атак на объекты припортовой и гражданской инфраструктуры на юге Одесской области получили ранения двое водителей грузовиков.
Реклама:
Разрушениям подверглись элеватор и административные помещения. Также взрывной волной поврежден ряд частных домовладений.
Предыстория:
- Утром Одесская ОВА сообщила, что в результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание.
- Сообщалось об одном раненом водителе грузовика.
ВИДЕО ДНЯ