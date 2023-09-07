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Появились фото последствий атаки на Одесчину, количество раненых возросло

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 11:49
Появились фото последствий атаки на Одесчину, количество раненых возросло
фото прокуратуры

Прокуратура показала последствия ночной атаки россиян на юг Одесской области, а также сообщила, что возросло количество раненых в результате обстрела.

Источник: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Детали: По информации прокуратуры, в результате атак на объекты припортовой и гражданской инфраструктуры на юге Одесской области получили ранения двое водителей грузовиков. 

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Разрушениям подверглись элеватор и административные помещения. Также взрывной волной поврежден ряд частных домовладений.

 
фото прокуратуры
 
 

Предыстория: 

  • Утром Одесская ОВА сообщила, что в результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание.
  • Сообщалось об одном раненом водителе грузовика.

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Темы: обстрелОдесская областьпортыбеспилотники
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