РФ перебрасывает войска на юг с других направлений для обороны – Нацгвардия
Четверг, 7 сентября 2023, 12:45
Российское командование перебрасывает военных с других направлений на юг для ведения обороны.
Источник: Military Media Center со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии полковника Николая Уршаловича на брифинге
Прямая речь: "За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов (враг - ред.) усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на бердянском и мелитопольском направлениях".
Реклама:
Детали: По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступать на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, пытается контратаковать на бахмутском направлении.