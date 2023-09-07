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РФ перебрасывает войска на юг с других направлений для обороны – Нацгвардия

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 12:45
РФ перебрасывает войска на юг с других направлений для обороны – Нацгвардия
Российские военные, GETTY IMAGES

Российское командование перебрасывает военных с других направлений на юг для ведения обороны.

Источник: Military Media Center со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии полковника Николая Уршаловича на брифинге

Прямая речь: "За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов (враг - ред.) усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на бердянском и мелитопольском направлениях".

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Детали: По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступать на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, пытается контратаковать на бахмутском направлении.

Темы: НацгвардиявойнаЗапорожская областьДонецкая область
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