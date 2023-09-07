Разведка США считает, что ВСУ могут прорвать оставшиеся линии обороны РФ до конца года

В Разведывательном управлении американского Пентагона считают, что недавние успехи Сил обороны Украины позволяют предположить "реалистичную возможность" прорыва остальных линий обороны российских войск до конца 2023 года, хоть это будет и крайне сложно.

Источник: Трент Мол, директор аналитического отдела Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) в интервью The Economist, цитирует "Европейская правда"

Детали: После трех месяцев медленного прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты. "Если бы мы говорили об этом две недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонительный пояс... на самом деле довольно значителен", – говорит Трент Мол.

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По его словам, DIA будет следить за признаками того, что Россия может продолжать поставлять артиллерийские боеприпасы на линию фронта и сохранять лидерство на местном уровне.

Он признает, что американские и украинские чиновники не смогли оценить глубину российской обороны и то, насколько трудно Украине будет пробить ее с помощью бронетехники. Украинские генералы рассказали газете Guardian, что 80% усилий России было направлено на развитие первой и второй линии обороны. Но Мол предостерегает, что значительная часть российских подкреплений остается на третьей линии.

По его словам, крайне важны две критические переменные: украинский запас боеприпасов, жизненно необходимый для поддержки артиллерии, обеспечивающей продвижение, и погода осенью.

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Один из чиновников администрации Байдена говорит, что Украине осталось около шести-семи недель боев до кульминации наступления. Мол менее пессимистичен.

Он отмечает, что Сергей Суровокин, российский генерал, который строил оборонительные линии, и Евгений Пригожин, чьи наемники из "Вагнера" достигли самых ощутимых успехов России за прошлый год, оба выбыли из строя – первый уволен, а второй погиб в авиакатастрофе.

Мол также говорит, что недавние успехи Украины "значительны" и дают ее силам "реалистичную возможность" – если говорить языком разведки, то с вероятностью 40-50% – прорвать остальные российские рубежи до конца года. Но он предупреждает, что ограниченность боеприпасов и ухудшение погоды сделают это "очень сложным".

В то же время внимание разведывательного сообщества США уже переключается на следующий боевой сезон. Даже при отсутствии прорыва в этом году DIA считает, что если Украина сможет расширить выступ вокруг Роботино, удержать свои позиции и обеспечить поставки боеприпасов, она будет хорошо подготовлена к новому прорыву в 2024 году.

Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска смогли прорвать российскую оборону и достигли прогресса в контрнаступлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.