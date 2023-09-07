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В Москве горел завод, производящий военную продукцию

Ирина БалачукЧетверг, 7 сентября 2023, 14:45
В Москве горел завод, производящий военную продукцию
Фото иллюстративное из Telegram МЧС России

На московском заводе "Салют", производящем военную продукцию, произошел пожар, сообщили сразу несколько российских Telegram-каналов.

Источник: Telegram-каналы Mash и База, The Mosсow Time

Детали: Сообщается, что из окон 3 этажа здания на улице Плеханова в Москве валит густой черный дым, людей эвакуируют людей. Пожару присвоили повышенный ранг.

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По информации Mash, загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий.

Вместе с тем База сообщает, что возгорание произошло на складе микроэлектроники на третьем этаже.

Площадь пожара якобы около 10 квадратных метров. Пишут, его уже локализовали, пострадавших якобы нет. Причина возгорания пока неизвестна.

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Обновлено: Позже База уточнила, что пожар произошел в вентиляционной камере склада микроэлектроники, его уже потушили и сейчас идет проветривание помещений.

Сообщается, что на "Салюте" среди прочего производят корабельные радары. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.

Темы: Росcияпожароружие
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