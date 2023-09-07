Россияне попытаются оккупировать Купянск, формируют штурмовые отряды – ОВА

Российские военные формируют штурмовые отряды и будут пытаться оккупировать город Купянск Харьковской области.

Источник: начальник областной военной администрации Олег Синегубов в эфире общенационального марафона "Едыни новыны"

Прямая речь: "Враг продолжает формировать штурмовые отряды. У него сейчас есть цель штурма купянского направления. Он будет пытаться оккупировать этот город (Купянск - ред.), однако мы убеждены, что это ему не удастся, поскольку никаких успехов на поле боя он не имеет".

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Детали: Синегубов сообщил, что в ночь на 7 сентября усилились обстрелы на севере области: в Богодуховском и Харьковском районах, на Волчанском и Купянском направлениях были обстрелы.

Также глава ОГА рассказал, что население Изюма с момента деоккупации увеличилось с 2-3 тысяч до 27 тысяч сейчас.

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