В Олешках подорвали авто с двумя работниками ФСБ, которые пытали украинцев
Четверг, 7 сентября 2023, 19:21
Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине подорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.
Источник: источники УП в СБУ
Детали: В результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой – в реанимации в тяжелом состоянии. Трое российских военных, которые сопровождали авто – ранены.
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В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими ФСБшниками та військовими - джерела "Української правди" в СБУ pic.twitter.com/2bOFZ4de2X— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2023
По нашей информации, к взрыву причастна Служба безопасности Украины. Взорванные фсбшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и также – чтобы пытать граждан Украины.
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