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В Олешках подорвали авто с двумя работниками ФСБ, которые пытали украинцев

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 19:21
В Олешках подорвали авто с двумя работниками ФСБ, которые пытали украинцев
скриншот из видео

Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине подорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.

Источник: источники УП в СБУ

Детали: В результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой – в реанимации в тяжелом состоянии. Трое российских военных, которые сопровождали авто – ранены.

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По нашей информации, к взрыву причастна Служба безопасности Украины. Взорванные фсбшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и также – чтобы пытать граждан Украины.

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Темы: Херсонская областьФСБСБУ
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