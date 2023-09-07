Зеленский поговорил с Сунаком об экспорте зерна и военных потребностях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Зеленского и спикера британского правительства, которого цитирует Sky News
Прямая речь Зеленского: "Черноморский зерновой экспорт. Украина успешно открыла альтернативный путь и нуждается в помощи партнеров в усилении ПВО Одесской области. Поблагодарил Великобританию за твердую поддержку, в частности военную".
I spoke with @RishiSunak.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2023
We focused on the Black Sea grain exports. Ukraine has already successfully used an alternative route. We need partners to help us strengthen the air defense of the Odesa region.
I thanked the UK for its firm support, including crucial military aid.
Детали: Представитель британского правительства, которого цитирует Sky News, рассказал, что во время разговора Сунак заверил Зеленского, что Великобритания "будет стимулировать прогресс" со странами G20 в преодолении черноморской зерновой блокады со стороны России.
"Президент Зеленский проинформировал о контрнаступлении Украины и текущих военных потребностях, а премьер-министр заверил в непоколебимой поддержке Великобритании и приветствовал прогресс Вооруженных сил Украины на поле боя", – сказал он.
Также во время разговора обсуждали влияние зерновой блокады Черного моря со стороны РФ как на Украину, так и на поставки продовольствия во всем мире.
Напомним, накануне Владимир Зеленский провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.