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Зеленский поговорил с Сунаком об экспорте зерна и военных потребностях Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 20:00

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Зеленского и спикера британского правительства, которого цитирует Sky News

Прямая речь Зеленского: "Черноморский зерновой экспорт. Украина успешно открыла альтернативный путь и нуждается в помощи партнеров в усилении ПВО Одесской области. Поблагодарил Великобританию за твердую поддержку, в частности военную".

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Детали: Представитель британского правительства, которого цитирует Sky News, рассказал, что во время разговора Сунак заверил Зеленского, что Великобритания "будет стимулировать прогресс" со странами G20 в преодолении черноморской зерновой блокады со стороны России.

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"Президент Зеленский проинформировал о контрнаступлении Украины и текущих военных потребностях, а премьер-министр заверил в непоколебимой поддержке Великобритании и приветствовал прогресс Вооруженных сил Украины на поле боя", – сказал он.

Также во время разговора обсуждали влияние зерновой блокады Черного моря со стороны РФ как на Украину, так и на поставки продовольствия во всем мире.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Темы: ЗеленскийВеликобританияСунакзерно
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