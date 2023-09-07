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США передадут Украине 190 бронеавтомобилей

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 20:33
США передадут Украине 190 бронеавтомобилей
Бронеавтомобили для Украины, фото посольства США в Украине

Соединенные Штаты Америки пришлют Украине 190 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter (X), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Бринк: "США предоставят 190 автомобилей MRAP, чтобы дать возможность храбрым украинским правоохранителям защищать мирных жителей – особенно тех, кто находится вблизи линии фронта".

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Детали: Посол США отметила, что бронеавтомобили MRAP поступят украинским пограничникам и полиции.

Бринк также опубликовала совместное фото с исполняющей обязанности заместителя Госсекретаря Викторией Нуланд и коллегами из Госдепа.

 
Ambassador Bridget A. Brink in Twitter (X)

Этому предшествовало: 6 сентбяря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

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