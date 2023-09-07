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Залужный поговорил с начальником Объединенного штаба французской армии 

Елена РощинаЧетверг, 7 сентября 2023, 23:13
Залужный поговорил с начальником Объединенного штаба французской армии 
Валерий Залужный и Тьери Бюркар, коллаж из Телеграмм главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 7 сентября поговорил с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром о нуждах украинской армии, обучении украинских бойцов и обстановке на фронте.  

Источник: главнокомандующий ВСУ в Telegram

Прямая речь Залужного: "Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

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Обсудили обстановку в зоне боевых действий. Подробно рассказал обо всех направлениях, где продолжаются наши оборонительные и наступательные операции. 

Отметил стойкость и героизм всех наших воинов: которые отражают атаки россиян, и которые, несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений, кратное преимущество противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, продолжают продвигаться вперед.

В разговоре с генералом Бюркаром отдельно остановились на потребностях украинского войска и на вопросе подготовки наших военнослужащих на территории Франции".

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Детали: Залужный также поблагодарил союзников за поддержку.

Стороны договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия для деоккупации Украины.

Темы: ЗалужныйФранцияпомощь Украиневойна
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