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Дело о покушении на 10-летнего украинца в Германии могут закрыть из-за новых деталей

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 23:33

В Германии прокуратура, которая расследует нападение на украинского мальчика на мосту в городе Айнбек в Нижней Саксонии, сообщила новую версию событий.

ИсточникDW со ссылкой на данные прокуратуры, цитирует "Европейская правда"

Детали: Первоочередная версия о покушении на убийство украинского мальчика базировалась на данных свидетелей, а также следах крови на стальных балках моста, а также данных больницы. 

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Позже прокуратура выяснила, что первые показания мальчика были ложными.

Прокуратура сообщает, что мальчик играл с другими детьми в самом канале, в шутку они выкрикивали бранные слова. К ним подошел мужчина, который обратился к детям на русском языке, который они поняли.

Дети якобы разозлили мужчину, и между ними возникла ссора. Когда 10-летний мальчик начал выбираться из канала и полез на стальные опоры, мужчина якобы дернул его за футболку. По впечатлениям мальчика, его толкнули в воду.

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Полиция предполагает, что ребенок потерял равновесие, но не упал, хоть и оказался в воде, глубина которой составляла где-то 20 сантиметров.

В прокуратуре утверждают, что изначально мальчик дал ложные показания. Ребенок якобы боялся реакции родителей на загрязненные вещи и ранения ноги во время игры.

По данным прокуратуры, мужчина таки бросал бутылку в сторону мальчика, но не установлено, было ли это целенаправленно и попала ли эта бутылка в мальчика. 

Сыграл ли роль в споре языковой конфликт, подробнее не проверялось.

Учитывая новые данные по делу, производство, скорее всего, будет закрыто, сообщили в прокуратуре. 

Установлена ли личность мужчины, который конфликтовал с детьми, не указано.

Предыстория:

  • 1 сентября сообщалось, что неизвестный мужчина напал на группу детей, сетуя на то, что они разговаривают на украинском языке. Он приказал им говорить на русском, а затем сказал, что Украина начала войну. В соцсетях об инциденте сообщалось 26 августа. 
  • Генеральное консульство Украины в немецком Гамбурге обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о детальном расследовании нападения на десятилетнего мальчика.

Темы: Германиябеженцы
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