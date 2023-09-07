Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины, который должен обеспечить ее нужды на поле боя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу американского оборонного ведомства.

Детали: Пакет стоимостью в 600 миллионов долларов предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Он будет содержать оборудование для усиления системы противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

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В частности, в новый пакет военной помощи от США вошли:

оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

боеприпасы для разминирования и уничтожения препятствий;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для тренировок, технического обслуживания и обеспечения деятельности.

Этому предшествовало: 6 сентября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.