США будут наказывать санкциями за поддержку фиктивных российских выборов в Украине - Блинкен

На всех, кто поддержит фиктивные российские выборы в Украине, в том числе на так называемых "международных наблюдателей", могут быть наложены санкции и визовые ограничения Соединенных Штатов Америки.

Источник: заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена

Детали: Блинкен отмечает, что эти так называемые выборы проходят почти через год после того, как Кремль устроил фиктивные референдумы. На них Россия имела цель аннексировать украинские Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. И более девяти лет прошло после того, как Россия намеревалась аннексировать украинскую Автономную Республику Крым и Севастополь.

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По словам Блинкена, Кремль надеется, что эти заранее определенные и сфабрикованные результаты усилят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины. Но это ни что иное, как пропагандистская мера.

Прямая речь: "Действия России демонстрируют ее откровенное пренебрежение принципами Устава ООН, такими как уважение государственного суверенитета и территориальной целостности, которые являются основой глобальной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты никогда не признают претензий Российской Федерации на любую суверенную территорию Украины".