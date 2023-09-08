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Украина готовит западное ПВО к зимним атакам на энергосистему – Reuters

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 03:14
Украина готовит западное ПВО к зимним атакам на энергосистему – Reuters
ППО ГЕПАРД, ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Украина готовится к зимним атакам России на энергосистемы и полагается на немецкие системы противовоздушной обороны Gepard и крупнокалиберные пулеметы, такие как американский M2 Browning.

Источник: командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт в интервью Reuters

Детали: Наев сообщил, что на защите стоят немецкие системы противовоздушной обороны Gepard, которые имеют радар с радиусом 12 км. Этого не хватает, чтобы покрыть всю территорию страны, поэтому пробелы заполняют крупнокалиберные пулеметы, такие как американский M2 Browning. 

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По словам Наева, враг не оставил своих преступных намерений поразить объекты критической инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике. Прошлой зимой систем ПВО было меньше. Сейчас военным дали их больше, поэтому эффективность будет лучше. 

Скибицкий, заявил на прошлой неделе, что Москва может начать использовать больше "Шахедов" наряду с ракетами, чтобы ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону.

По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут начаться в конце сентября или в начале октября.

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Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт говорит, что Украина хорошо подготовилась к новым ударам дронами. Но из-за того, что их количество постоянно растет, может возникнуть проблема. Он считает, что беспилотников Россия будет запускать больше, однако не намного: "Россия все еще далека от намеченной цели изготовить тысячи этих беспилотников".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом месяце Россия запустила почти 2000 "Шахедов".

По оценкам военных аналитиков, "Шахеды" стоят около 20 000 долларов каждый, а поставленные западом ракеты ПВО, которые Киев использовал прошлой зимой, стоят в разы больше. Наев сказал, что один выстрел из зенитного оружия Gepard стоит менее 1000 долларов, что делает их более экономически выгодными.

Темы: войнаПВО
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