ВСУ методично прорывает оборону россиян на Запорожье и под Бахмутом – ISW

7 сентября украинские войска продолжили наступление под Бахмутом и в западной части Запорожской области и получили успехи на обоих участках фронта.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские силы достигли незначительных успехов к северо-западу от Клищеевки. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы достигли успехов к югу от Бахмута и вблизи Роботино и Вербового на западе Запорожской области.

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Кроме этого, геолокация, опубликованная 7 сентября, свидетельствует о дальнейшем продвижении украинских войск на северо-запад от Вербового на западе Запорожской области.

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы продолжили продвижение в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 7 сентября:

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