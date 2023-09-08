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ВСУ методично прорывает оборону россиян на Запорожье и под Бахмутом – ISW

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 04:25
ВСУ методично прорывает оборону россиян на Запорожье и под Бахмутом – ISW
Украинские военные, фото Генштаба ВСУ

7 сентября украинские войска продолжили наступление под Бахмутом и в западной части Запорожской области и получили успехи на обоих участках фронта. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские силы достигли незначительных успехов к северо-западу от Клищеевки. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы достигли успехов к югу от Бахмута и вблизи Роботино и Вербового на западе Запорожской области.

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Кроме этого, геолокация, опубликованная 7 сентября, свидетельствует о дальнейшем продвижении украинских войск на северо-запад от Вербового на западе Запорожской области. 

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы продолжили продвижение в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 7 сентября:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 сентября украинские войска продолжили наступательные действия под Бахмутом и в западной части Запорожской области и получили дальнейшие успехи на обоих участках фронта.
  • Директор аналитического отдела разведывательного управления США (DIA) Трент Мол заявил, что существует "реалистичная вероятность", что украинские силы прорвут всю российскую оборону на юге Украины до конца 2023 года, тогда как украинский источник предположил, что следующие российские оборонительные позиции слабее, чем те украинские силы, которые ранее прорвали.
  • Украинские силы достигают тактических достижений и успешно привлекают российские обороняющиеся силы, и ISW продолжает оценивать, что контрнаступление Украины может достичь оперативного успеха в 2023 году, но следующие серии российских оборонительных позиций все еще представляют значительные проблемы для украинских сил и могут быть сильно удержаны на отдельных участках.
  • Российские войска в ночь с 6 на 7 сентября совершили еще один масштабный удар с беспилотников Шахед-136/131 по Сумской и Одесской областям.
  • Власти Московской области задержали командующего 1-й армией ПВО специального назначения по обвинению во взяточничестве и коррупции на фоне продолжения и усиления атак беспилотников на Москву.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, на Бахмутском направлении, на линии Авдеевка-Донецк и в районе границы Донецкой-Запорожской области, но 7 сентября не предприняли ни одного подтвержденного наступления.

Темы: войнаконтрнаступлениеЗапорожская область
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