Нардепы приобрели автопарк на миллионы долларов после полномасштабного вторжения – СМИ

Нардепы после полномасштабного вторжения России в Украину продолжали покупать роскошные автомобили премиум класса стоимостью в сотни тысяч долларов, их пытались скрыть и записывали на матерей и фирмы жен.

Источник: сюжет Bihus.Info.

Детали: Нардеп группы "Партия "За будущее" Игорь Молоток приехал в Верховную Раду на Toyota Land Cruiser 300 2022-го г.в. Его приобрели в конце 2022 г. и оформили на ООО "Вант" ЛТД, где учредителями значатся сам нардеп и его экс-помощник в парламенте. Приблизительная цена таких внедорожников - от $96 тыс. В комментарии журналистам нардеп заявил, что арендует машину у фирмы, где является соучредителем.

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На ООО "Эпицентр К", где соучредителем является коллега Молотка по группе "За будущее" Александр Герега, с лета 2022-го года по апрель 2023-го оформили такие автомобили:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс.)

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс.)

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.)

микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.)

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.)

Кроме этих авто, компания приобрела также много более "простых", больше похожих именно на корпоративные.

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В апреле 2023 г. на балансе кондитерского дома "Вацак", основателем которого является народный депутат группы "Довіра" Геннадий Вацак, появился Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023-го г.в. По информации профильных изданий, цены на такие британские кроссоверы стартуют с $700 тыс.

Соратник Вацака по группе "Доверие" нардеп Василий Петевка приехал на заседание парламента на Volkswagen Touareg 2022 г.в. Этот кроссовер в сентябре 2022-го оформили на ООО "Партнер" жены нардепа. Стоит подобный Volkswagen Touareg около $76 тыс. В комментарии Bihus.Info Василий Петевка сказал, что задекларировал Volkswagen Touareg, но его стоимость не помнит.

Кроме этого кроссовера, на фирме жены нардепа Петевки в 2022-2023 гг. появились другие новые автомобили: в сентябре 2022-го Skoda Kodiaq (от $38 тыс.), Mercedes-Benz V 300d (от $120 тыс.), Mercedes-Benz G63 AMG (от $221 тыс.), BMW X5 (от $75 тыс.).

Пользование этими автомобилями фирмы жены нардеп Петевка отрицает, как они используются, не знает.

Еще один нардеп из "Доверия" Андрей Кит приехал под Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го г.в (от $84 тыс.). Кроссовер оформлен на фирму отца нардепа ЧП "Агрофирма "Луговое" в феврале 2023-го. Кроме него, в декабре 2022-го компания приобрела новую Toyota Corolla (от $20 тыс.).

Также в группу "Довира" входит Лариса Билозир. Она приехала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022-го г.в (ориентировочно $63 тыс.). В сентябре 2022-го автомобиль оформили на брата нардепа. По словам Ларисы Билозир, она только пользуется Теслой, но внесет соответствующие данные в декларацию, когда их представление восстановят.

Руслан Горбенко - народный депутат фракции "Слуга народа". Приехал в Верховную Раду на кроссовере Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г.в. Цены на такие на вторичном рынке стартуют с $90 тыс. Автомобиль оформлен на мать Горбенко в мае 2022-го. Также на нее в апреле 2023 г. оформили новый Range Rover Sport, который из салона стоит от $118 тыс. долл. Пользование Range Rover Руслан Горбенко отрицал.

Летом 2023 г. за рулем автомобиля Mercedes-Benz EQS 450+ зафиксировали нардепа фракции "Слуга народа" Ореста Саламаху. Как выяснили Bihus.Info, этот электромобиль 2021-го г.в. был приобретен на аукционе в Штатах в июне 2022-го битым и ввезен в Украину за $55 тыс. долл. Его оформили на мать нардепа, восстановили и в мае 2023-го года выставили на продажу за $99 тыс. В комментарии журналистам Орест Саламаха заявил, что автомобиль, за рулем которого его зафиксировали, покупался и восстанавливался его братом. По словам нардепа, он брал ее во временное пользование из-за недоступности личного автомобиля. В июле 2023-го этот автомобиль переоформили с матери Ореста Саламахи на другого владельца. По словам политика, автомобиль его семье больше не принадлежит.

Нардеп от "Всеукраинского объединения "Батькивщина" Алексей Кучеренко в августе 2022-го приобрел электромобиль Volkswagen id.4 2021-го г.в. Цены на такие стартуют с $37 тыс. Приобретение уже третьего электромобиля объяснил многодетностью его семьи.

Суто Мамоян - нардеп группы "Платформа за жизнь и мир", избранный в Верховную Раду по спискам ныне запрещенной партии "ОП - ЗЖ". Ранее журналисты фиксировали его за рулем Mercedes-Benz S500, оформленного на кузена депутата. На этого же родственника в апреле 2023-го оформили новый премиальный электромобиль BMW i7 в версии xDrive60. Цены на такие стартуют с $129 тыс.