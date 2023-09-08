ВСУ имеют успех возле Бахмута и Роботино – Генштаб

Украинские защитники имеют успех к югу от Бахмута и южнее Роботино, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: За прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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В ночь на 8 сентября Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в Сумской и Харьковской областях. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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На Купянском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области, западнее Дибровы, Спирного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку Майорска Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Так, за прошедшие сутки здесь наши воины отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар возле Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Золотой Нивы, Роботино, Новоданиловки и Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Казацкого. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражено 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.