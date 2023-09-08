В Украине звучала воздушная тревога: в Кривом Роге прогремел взрыв
Пятница, 8 сентября 2023, 09:30
Власти Украины объявили воздушную тревогу в большинстве областей из-за опасности ракетных ударов.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!".
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Детали: В 8:55 тревоги начали звучать в столице, потом быстро распространились по северу, центру и востоку Украины.
Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в 9:03 сообщил, что в городе прогремел взрыв.
Обновлено: В 9:15 тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется только в Запорожской области.
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