Оккупанты ударили по Сумам и Запорожью: 5 раненых

Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удары по городам Сумы и Запорожье, в результате чего по меньшей мере 5 человек получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и Сумская военная администрация в Telegram

Прямая речь Малашко: "Утром военнослужащие РФ осуществили ракетный удар по Запорожью − ранения получил человек. На месте удара работают соответствующие службы".

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Близько о 6:20 російська армія нанесла черговий ракетний удар по одному з районів Запоріжжя. Виникло два осередки пожежі: перший в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – в газовому модулі поблизу. Відео МВС pic.twitter.com/PVFIpK48Lp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 8, 2023

Детали: В Сумах в результате вражеской атаки по жилому сектору пострадали 2 человека − мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.) спасатели достали из-под завалов.

Росіяни вдарили по Сумах вранці 8 вересня. Рятувальники дістають поранених з-під завалів будинку. Відео ДСНС pic.twitter.com/oJfdnGCXEo ВИДЕО ДНЯ September 8, 2023

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом. Кроме того, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Огонь уже потушили, работы продолжаются.

Обновлено: Позже МВД сообщило, что по Сумах оккупанты ударили ракетами около 05:30 утра.

В результате попадания три человека получили ранения, в частности, двух из них удалось спасти из-под завалов.

Перші хвилини після російського удару по Сумах. Патрульні показали, як з-під завалів рятували подружжя. Відео Патрульної поліції pic.twitter.com/wN9ytYh50C — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 8, 2023

Также из-под завалов достали живую собаку.

Ракетний удар по Сумах 8 серпня: зляканого песика вдалося врятувати з-під завалів. Важливе кожне життя. Відео МВС pic.twitter.com/KsLb3c95z6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 8, 2023

Обновлено: После обеда сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что уже известно о 4 пострадавших в результате российского ракетного удара.