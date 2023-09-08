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Оккупанты ударили по Сумам и Запорожью: 5 раненых

Ирина БалачукПятница, 8 сентября 2023, 11:45
Оккупанты ударили по Сумам и Запорожью: 5 раненых
Спасатели достают из-под завалов женщину. Скриншот из видео ГСЧС

Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удары по городам Сумы и Запорожье, в результате чего по меньшей мере 5 человек получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и Сумская военная администрация в Telegram

Прямая речь Малашко: "Утром военнослужащие РФ осуществили ракетный удар по Запорожью − ранения получил человек. На месте удара работают соответствующие службы".

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Детали: В Сумах в результате вражеской атаки по жилому сектору пострадали 2 человека − мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.) спасатели достали из-под завалов.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом. Кроме того, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Огонь уже потушили, работы продолжаются.

Обновлено: Позже МВД сообщило, что по Сумах оккупанты ударили ракетами около 05:30 утра.

В результате попадания три человека получили ранения, в частности, двух из них удалось спасти из-под завалов.

Также из-под завалов достали живую собаку.

Обновлено: После обеда сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что уже известно о 4 пострадавших в результате российского ракетного удара.

Темы: ЗапорожьеСумыракетный удар
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