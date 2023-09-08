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"Насмотрелась политических шоу": бабушка получила 5 лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 11:51
Насмотрелась политических шоу: бабушка получила 5 лет тюрьмы за лайки в Одноклассниках
иллюстративное фото Unsplash

Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области признал женщину виновной в глорификации вооруженной агрессии РФ.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда

Детали: Согласно материалам суда, находясь у себя дома, женщина пользовалась запрещенной в Украине соцсетью "Одноклассники" и лайкала сообщения, которые автоматически отображались на ее странице в ленте новостей ее 178 друзей.

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Таким образом обвиняемая распространила три публикации. Их содержание в публичном тексте приговора не цитируется.

Один раз это был лайк под сообщением со страницы какой-то группы, в другой раз под видеоматериалом со страницы "Комсомольская правда", в котором выражалась поддержка боевикам "ДНР". В третий раз женщина поддержала лайком текстово-графический материал, в котором прославляли оккупантов.

Указано, что на судебном заседании женщина признала вину полностью и подробно рассказала об обстоятельствах содеянного и просила строго ее не наказывать. Фигурантка заявила, что "действовала под влиянием политических шоу" и не сразу поняла, что это преступление. Сейчас якобы находится на стороне Украины.

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Сообщается, что обвиняемая ранее не судима и является лицом пожилого возраста, но сколько ей лет в решении суда не уточняется.

Учитывая обстоятельства дела суд назначил наказание ближе к минимальному пределу санкции в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Темы: войнасудЧерниговская область
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