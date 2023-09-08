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МИД призывает мир не признавать "выборы" на оккупированных землях и инициирует новые санкции

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 сентября 2023, 12:45
МИД призывает мир не признавать выборы на оккупированных землях и инициирует новые санкции
ФОТО РИА НОВОСТИ

 Министерство иностранных дел Украины инициирует новые международные санкции из-за так называемых "выборов" России на оккупированных территориях, а также призывает мир не признавать их "результаты".

Источник: пресс-служба МИД Украины

Дословно: "Указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН.

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Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий".

... МИД Украины призывает международных партнеров осудить ничтожные и своевольные действия России и не признавать легитимность никакой "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов, так же как и любые решения, которые будут ими приниматься". 

Детали: В министерстве отметили, что лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур должны быть привлечены к ответственности. 

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Также МИД инициирует наложение на них новых международных санкций.

Предыстория: 

  • РФ объявила о проведении 8-10 сентября так называемых "выборов" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и Крыма.

Темы: МИДсанкциивиборыоккупация
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