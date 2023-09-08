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Суд арестовал элитное имущество полковника ГСЧС, который наживался на топливе во время войны

Елена РощинаПятница, 8 сентября 2023, 12:56
Суд арестовал элитное имущество полковника ГСЧС, который наживался на топливе во время войны
Полковник ГСЧС воровал ведомственное топливо в Запорожской области, фото ГБР

По ходатайству Государственного бюро расследований суд арестовал дом, авто и 5,5 млн грн полковника ГСЧС, который во время войны наладил схему кражи и продажи ведомственного топлива в Запорожской области. Также арестовано более 1 млн грн его подчиненного.

Источник: ГБР

Детали: В июне 2022 года работники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.

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Фигуранты продавали топливо, которое выделялось ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

"Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного особняка", – отмечает ГБР. 

Сумма убытков государства составляет более 2,3 млн грн. 

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Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС.

Сейчас по ходатайству работников ГБР суд принял решение об аресте имущества и денежных средств полковника ГСЧС.

В частности, арест наложен на земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета. 

Также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF.

Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта. В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн грн.

Средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Также арестованы и переданы в управление АРМА средства подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо, – более 1 млн грн.

Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 4,5 ст. 191 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

По ходатайству работников ГБР полковник ГСЧС отстранен от должности. 

Решением суда ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Досудебное следствие продолжается.

Темы: Запорожская областьГСЧСГБР
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