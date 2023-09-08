Суд арестовал элитное имущество полковника ГСЧС, который наживался на топливе во время войны

По ходатайству Государственного бюро расследований суд арестовал дом, авто и 5,5 млн грн полковника ГСЧС, который во время войны наладил схему кражи и продажи ведомственного топлива в Запорожской области. Также арестовано более 1 млн грн его подчиненного.

Источник: ГБР

Детали: В июне 2022 года работники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.

Реклама:

Фигуранты продавали топливо, которое выделялось ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

"Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного особняка", – отмечает ГБР.

Сумма убытков государства составляет более 2,3 млн грн.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС.

Сейчас по ходатайству работников ГБР суд принял решение об аресте имущества и денежных средств полковника ГСЧС.

В частности, арест наложен на земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета.

Также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF.

Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта. В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн грн.

Средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Также арестованы и переданы в управление АРМА средства подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо, – более 1 млн грн.

Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 4,5 ст. 191 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

По ходатайству работников ГБР полковник ГСЧС отстранен от должности.

Решением суда ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Досудебное следствие продолжается.