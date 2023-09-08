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Первые 10 танков Leopard 1 от трех стран прибыли в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 17:05
Первые 10 танков Leopard 1 от трех стран прибыли в Украину
ТАНК LEOPARD, ФОТО GETTY IMAGES

В Украину прибыли первые танки Leopard 1, переданные Данией, Германией и Нидерландами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP; Вооруженные силы Дании

Детали: "Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути", – говорится в заявлении Датских вооруженных сил.

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Датские войска в Германии обучают украинские силы работе с этой бронетехникой.

"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть битву, которую они ведут сейчас", – сказал командующий армии Арпе Нильсен.

В феврале Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в "ближайшие месяцы".

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Напомним, 30 августа немецкое правительство отчиталось о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, который в частности, содержал танки Leopard 1A5.

Кроме того, по данным СМИ, Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику.

Темы: танкипомощь УкраинеДанияНидерланды
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