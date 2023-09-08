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Зеленский: Контрнаступление идет быстрее, чем вводятся новые санкции

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 17:20
Зеленский: Контрнаступление идет быстрее, чем вводятся новые санкции
Зеленский. фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский отмечает: чем быстрее Украина будет получать больше мощного дальнобойного оружия, тем быстрее будут происходить контрнаступательные действия и освобождение от оккупантов украинских земель.

Источник: глава государства, отвечая на вопросы во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии, цитирует ОП

Детали: Президент отметил, что понимает желание людей как можно скорее восстановить территориальную целостность Украины, потому что в конце концов покой и мир в нашем государстве и во всей Европе и мире будет тогда, когда Украина вернет все свои территории. В то же время Зеленский отметил, что война, которую ведет Россия на территории Украины, сложная, и многие процессы замедляются.

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Зеленский акцентировал, что для ускорения контрнаступления Украине нужна конкретная техника, в частности современные истребители.

Прямая речь: "Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия...

Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты...

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Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр - это человеческая жизнь... Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление. Восстановление нашей территории. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление".

Детали: Зеленский выразил благодарность всем партнерам Украины во главе с США, которые оказывают оборонную помощь и укрепляют украинские Силы обороны.

Темы: контрнаступлениевойнаЗеленский
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