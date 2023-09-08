Румыния и США проведут с Украиной учения в Черном море и дельте Дуная

Военно-морские силы Румынии и США с 11 по 15 сентября проведут в Черном море и дельте Дуная многонациональные учения "Sea Breeze 23.3".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВМС Румынии

Детали: В учениях также примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

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В учениях также примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Основной целью проведения учений является развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности, морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.

От ВМС Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

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От США в учениях примут участие морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазы-саперы с катерами и специальной техникой, а от других стран-участниц – водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.

Ситуация в Черном море и на Дунае остается напряженной из-за российских провокаций. Войска РФ систематически обстреливают украинские порты на Дунае и блокируют судоходство в Черном море.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".