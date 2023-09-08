Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США обещают отправить в Румынию дополнительные боевые самолеты

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 20:28

Посол США в Румынии Кэтлин Кавалек заявила, что США обещают в ближайшее время переместить в Румынию несколько боевых самолетов американских военно-воздушных сил для усиления миссий НАТО по охране воздушного пространства.

Источник: Кавалек на встрече с румынским министром обороны Анджелом Тилваром, "Европейская правда"

Во время встречи Кавалек отметила, что американские власти обеспокоены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе на фоне последних российских атак на украинские порты на Дунае.
Дипломат подчеркнула, что правительство США остается полностью преданным укреплению потенциала Румынии и НАТО с целью защиты и сдерживания любой агрессии против на восточном фланге Альянса.

Реклама:

Кавалек добавила, что США хотят продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты территории, в том числе путем развертывания в ближайшее время в стране нескольких боевых самолетов ВВС США для усиления миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства.

В то же время глава румынского Минобороны высоко оценил солидарность, выраженную членами НАТО.

"Мы приняли дополнительные меры безопасности в приграничной зоне, усилив мониторинг и охрану воздушного пространства...Для нас безопасность наших граждан имеет первоочередное значение, особенно тех, кто живет в общинах, расположенных вблизи мест жестоких нападений Российской Федерации на украинские гражданские порты", – сказал Тилвар.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
  • Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.
  • Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Темы: СШАРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
США
В Польше провели первые стрельбы из закупленных у США Abrams
Румыния и США проведут с Украиной учения в Черном море и дельте Дуная
Пентагон продолжил обучение украинских военных на танках Abrams
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: