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В оккупированном городе Пологи на Запорожье уничтожен штаб партии "Единая Россия" – Федоров

"Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 00:58
В оккупированном городе Пологи на Запорожье уничтожен штаб партии Единая Россия – Федоров
фото из Telegram Федорова

По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области 8 сентября был уничтожен штаб партии "Единая Россия".

Источник: Федоров в Telegram

Дословно: "Местные подтверждают: минус штаб единороссов в Пологах.

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Мелитопольцы добавляют: Мелитополь едва успевает принимать подгоревших оккупантов".

Детали: Федоров также добавил, что штаб партии "Единая Россия", вероятно, был поражен "тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы".

Темы: оккупацияЗапорожская область
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