В оккупированном городе Пологи на Запорожье уничтожен штаб партии "Единая Россия" – Федоров
Суббота, 9 сентября 2023, 00:58
По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области 8 сентября был уничтожен штаб партии "Единая Россия".
Источник: Федоров в Telegram
Дословно: "Местные подтверждают: минус штаб единороссов в Пологах.
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Мелитопольцы добавляют: Мелитополь едва успевает принимать подгоревших оккупантов".
Детали: Федоров также добавил, что штаб партии "Единая Россия", вероятно, был поражен "тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы".