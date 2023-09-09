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Мощное землетрясение в Марокко: около 300 погибших

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 сентября 2023, 07:32
Мощное землетрясение в Марокко: около 300 погибших
скриншот видео о землетрясении

По меньшей мере 296 человек погибли и 153 – получили травмы в результате мощного землетрясения в Марокко.

Источник: AFP/France24

Детали: Около 300 человек погибли после мощного землетрясения магнитудой 6,8 баллов, произошедшего в Марокко в пятницу вечером.

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"По предварительным данным, в результате землетрясения погибло 296 человек в провинциях и муниципалитетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилаль, Чичауа и Тарудант", – говорится в заявлении министерства внутренних дел Марокко.

Еще 153 человека получили ранения.

Землетрясение произошло в 44 милях (71 километр) к юго-западу от туристического центра Марракеша на глубине 18,5 километров в 23:11 (2211 по Гринвичу), сообщает Геологическая служба США.

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Министерство внутренних дел заявило, что власти "мобилизовали все необходимые ресурсы, чтобы вмешаться и помочь пострадавшим районам".

По сообщениям, больницы Марракеша столкнулись с "массовым наплывом" раненых.

Региональный центр переливания крови в Марракеше призвал жителей сдавать кровь для раненых.

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра.

Система PAGER Геологической службы США, которая предоставляет предварительные оценки последствий землетрясений, объявила оранжевый уровень опасности экономических потерь, что означает вероятность значительных убытков.

По данным американского правительственного агентства, прошлые события с таким уровнем тревоги требовали реагирования на региональном или национальном уровне.

Геологическая служба США отметила, что "население этого региона проживает в зданиях, которые являются очень уязвимыми к подземным толчкам".

По данным глобального интернет-мониторинга NetBlocks, интернет-связь в Марракеше была нарушена из-за перебоев с подачей электроэнергии.

Марокканские СМИ сообщили, что это было самое мощное землетрясение, произошедшее в стране на сегодняшний день.

Землетрясение также ощущалось в соседнем Алжире, где, по сообщению алжирской гражданской обороны, оно не вызвало никаких разрушений или жертв.

Темы: стихийное бедствие
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