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В Украину с необъявленным визитом в субботу прибыл министр иностранных дел Японии

Станислав ПогориловСуббота, 9 сентября 2023, 08:26
В Украину с необъявленным визитом в субботу прибыл министр иностранных дел Японии
Йошимаса Хаяси, фото: Getty images

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши осуществил в субботу, 9 сентября необъявленный визит в Украину впервые со времени вторжения России, чтобы продемонстрировать поддержку Токио Киеву на фоне российской агрессии.

Источник: МИД Японии

Дословно: "Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Хаяши подтвердит министру иностранных дел Кулебе, что Япония сотрудничает с международным сообществом в введении жестких санкций против России и оказывает поддержку Украине с целью скорейшего прекращения российской агрессии, а также продолжит выражать твердую позицию Японии, что она на стороне Украины".

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Детали: Кроме того, во время визита будут рассматриваться вопросы организации и проведения японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению.

Планируется обменяться мнениями по восстановлению и реконструкции Украины через государственный и частный секторы.

Также глава японского МИД обсудит инициативу как председатель встречи министров иностранных дел G7 по поощрению как можно большего количества стран, в том числе стран глобального Юга, поддержать усилия Украины в достижении справедливого и прочного мира.

ВИДЕО ДНЯ

Во время визита Японскую делегацию будут сопровождать представители бизнеса во время этого визита.

Обновлено: Посольство Японии в Украине выложило видео прибытия главы министерства иностранных дел.

Темы: ЯпонияУкраинавойна
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