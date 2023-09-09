Защитники за сутки уничтожили 600 оккупантов и 15 танков - Генштаб
Суббота, 9 сентября 2023, 09:11
За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 600 российских захватчиков, а с начала военной агрессии количество убитых оккупантов достигло 268 140 военных
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 268140 (+600) человек/чел,
- танков - 4544 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 8739 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 5789 (+36) ед,
- РСЗО - 757 (+3) ед,
- средств ПВО - 508 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4588 (+18),
- крылатых ракет - 1455 (+0),
- кораблей/катеров - 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8298 (+34) ед,
- специальной техники - 870 (+10).