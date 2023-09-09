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Защитники за сутки уничтожили 600 оккупантов и 15 танков - Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 9 сентября 2023, 09:11
Защитники за сутки уничтожили 600 оккупантов и 15 танков - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 600 российских захватчиков, а с начала военной агрессии количество убитых оккупантов достигло 268 140 военных

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 268140 (+600) человек/чел,
  • танков - 4544 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 8739 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 5789 (+36) ед,
  • РСЗО - 757 (+3) ед,
  • средств ПВО - 508 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4588 (+18),
  • крылатых ракет - 1455 (+0),
  • кораблей/катеров - 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8298 (+34) ед,
  • специальной техники - 870 (+10).

Темы: войнаУкраинаРосcияВооруженные силы
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