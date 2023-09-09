Оккупанты ударили по 8 областям, возле Синьковки на Харьковщине пытаются прорвать оборону - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики наносили удары по 8 областям, на Купянском направлении Харьковской области оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону защитников в районе населенного пункта Синьковка, подтягивают резервы и формируют штурмовиков из заключенных.

Источник: отчеты ОВА

Харьковщина: на Купянском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Синьковки. Для пополнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных.

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В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района поврежден дом, произошел пожар.

Враг обстрелял пгт. Ковшаровка Купянского района. Зафиксированы попадания за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар.

Также в результате обстрела с. Куриловка Купянского района произошел лесной пожар на площади 1 га.

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В с. Рубежное Чугуевского района на собственном дворе гражданский мужчина 44 лет подорвался на мине типа "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В районе с. Андреевка Изюмского района в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался комбайн Клас-Лексион 580. Пострадавших нет.

Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов (30 взрывов). Враг из минометов и артиллерии обстреливал Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы.

В селе неподалеку от границы (Новгород-Северский район) - попадание в хозяйственные постройки.

Прошло без жертв.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 37 взрывов - из минометов и АГС. Обстрелам подверглись Новослободская. Хотинская, Великописаревская громады.

Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Великописаревская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская громады.

Середино-Будская громада: повреждены 2 частных домовладения.

Великописаревская громада: повреждено частное домовладение.

Хотинская громада: в результате одного из обстрелов получил телесные повреждения один человек. Также повреждено помещение дома культуры.

Белопольская громада: ранено гражданское лицо, которое госпитализировано в медицинское учреждение.

Краснопольская громада: повреждено частное домовладение.

Днепропетровщина: в результате вчерашнего российского ракетного удара по Кривому Рогу погиб один человек, 73 - пострадавших. Трех человек ГСЧСники спасли из-под завалов.

Произошел пожар на инфраструктурном объекте, разрушены гаражи, уничтожены грузовые автомобили.

Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 62 многоквартирных дома, 7 частных домов, 35 легковых автомобилей.

Также днем враг трижды бил по Никопольскому району. Атаковал сам Никополь с беспилотника и обстрелял артиллерией. Повреждено админздание и жилой дом.

Из артиллерии обстреляли Марганецкую громаду района.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Вечером враг целился по самому Никополю. Ночью - по Мировской громаде. Бил из тяжелой артиллерии.

Обошлось без жертв. Последствия выясняются.

Запорожская: за минувшие сутки враг совершил 90 ударов по 20 городам и селам области.

Враг обстреливал территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Роботино, Затишья, Каменского, Плавней, Степного и другие прифронтовые населенные пункты.

Зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Чаривному, Полтавке и Степному, 6 обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Красному, Левадному, Темировке и Степногорску, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке.

В результате ракетного удара рашистов по Запорожью ранения получил 51-летний мужчина; он оперативно доставлен в лечебное учреждение.

Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, учебных заведений и объектов инфраструктуры.

Луганщина: авиационным ударам врага подверглась Белогоровка. Артиллерийским и минометным обстрелам - Невское, Белогоровка и Новолюбовка,

Вследствие вражеских обстрелов в с. Невское - 10 попаданий. Повреждены 3 частных дома. В с.Новолюбовка в результате обстрелов из артиллерии и РСЗО "Град" повреждены частные дома.

За сутки противник совершил 146 обстрелов (543 снаряда).

Донетчина: за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов населенных пунктов. Под огнем рашистов - 12 населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Северск, Дружковка, пгт Северное, пгт Щербиновка, пгт Петровка, с.Соловьево, с.Заречное, с.Катериновка, с.Новобахмутовка, с.Пречистовка

Повреждены 16 частных жилых домов, ЛЭП.

В Донецкой области за сутки: 4 погибших, 7 раненых.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 59 обстрелов (244 снаряда), из них по г. Херсон - 2 артиллерийских обстрела (5 снарядов).

Рашисты попали в районы 22 населенных пунктов области; территорию гаражного кооператива (г. Херсон); учебное заведение (н.п. Ольховка)

Враг нанес авиаудар по Одрадокаменке Бериславского района. Пострадали семь человек.

Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины - 48 и 49 лет, и один 46-летний мужчина. Еще четыре женщины - ранены. Двух пострадавших (54 и 62 года) госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы (50 и 29 лет) лечение будут проходить амбулаторно.

Также оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.

На Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников. Это саперы организации "The HALO Trust", занимающейся гуманитарным разминированием области. 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Всего за сутки по области: 3 человека погибли, 8 - получили ранения.