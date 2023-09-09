Оккупанты ударили по 8 областям, возле Синьковки на Харьковщине пытаются прорвать оборону - ОВА
За прошедшие сутки российские захватчики наносили удары по 8 областям, на Купянском направлении Харьковской области оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону защитников в районе населенного пункта Синьковка, подтягивают резервы и формируют штурмовиков из заключенных.
Источник: отчеты ОВА
Харьковщина: на Купянском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Синьковки. Для пополнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных.
В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района поврежден дом, произошел пожар.
Враг обстрелял пгт. Ковшаровка Купянского района. Зафиксированы попадания за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар.
Также в результате обстрела с. Куриловка Купянского района произошел лесной пожар на площади 1 га.
В с. Рубежное Чугуевского района на собственном дворе гражданский мужчина 44 лет подорвался на мине типа "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В районе с. Андреевка Изюмского района в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался комбайн Клас-Лексион 580. Пострадавших нет.
Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов (30 взрывов). Враг из минометов и артиллерии обстреливал Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы.
В селе неподалеку от границы (Новгород-Северский район) - попадание в хозяйственные постройки.
Прошло без жертв.
Сумщина: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 37 взрывов - из минометов и АГС. Обстрелам подверглись Новослободская. Хотинская, Великописаревская громады.
Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Великописаревская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская громады.
Середино-Будская громада: повреждены 2 частных домовладения.
Великописаревская громада: повреждено частное домовладение.
Хотинская громада: в результате одного из обстрелов получил телесные повреждения один человек. Также повреждено помещение дома культуры.
Белопольская громада: ранено гражданское лицо, которое госпитализировано в медицинское учреждение.
Краснопольская громада: повреждено частное домовладение.
Днепропетровщина: в результате вчерашнего российского ракетного удара по Кривому Рогу погиб один человек, 73 - пострадавших. Трех человек ГСЧСники спасли из-под завалов.
Произошел пожар на инфраструктурном объекте, разрушены гаражи, уничтожены грузовые автомобили.
Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 62 многоквартирных дома, 7 частных домов, 35 легковых автомобилей.
Также днем враг трижды бил по Никопольскому району. Атаковал сам Никополь с беспилотника и обстрелял артиллерией. Повреждено админздание и жилой дом.
Из артиллерии обстреляли Марганецкую громаду района.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Вечером враг целился по самому Никополю. Ночью - по Мировской громаде. Бил из тяжелой артиллерии.
Обошлось без жертв. Последствия выясняются.
Запорожская: за минувшие сутки враг совершил 90 ударов по 20 городам и селам области.
Враг обстреливал территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Роботино, Затишья, Каменского, Плавней, Степного и другие прифронтовые населенные пункты.
Зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Чаривному, Полтавке и Степному, 6 обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Красному, Левадному, Темировке и Степногорску, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке.
В результате ракетного удара рашистов по Запорожью ранения получил 51-летний мужчина; он оперативно доставлен в лечебное учреждение.
Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, учебных заведений и объектов инфраструктуры.
Луганщина: авиационным ударам врага подверглась Белогоровка. Артиллерийским и минометным обстрелам - Невское, Белогоровка и Новолюбовка,
Вследствие вражеских обстрелов в с. Невское - 10 попаданий. Повреждены 3 частных дома. В с.Новолюбовка в результате обстрелов из артиллерии и РСЗО "Град" повреждены частные дома.
За сутки противник совершил 146 обстрелов (543 снаряда).
Донетчина: за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов населенных пунктов. Под огнем рашистов - 12 населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Северск, Дружковка, пгт Северное, пгт Щербиновка, пгт Петровка, с.Соловьево, с.Заречное, с.Катериновка, с.Новобахмутовка, с.Пречистовка
Повреждены 16 частных жилых домов, ЛЭП.
В Донецкой области за сутки: 4 погибших, 7 раненых.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 59 обстрелов (244 снаряда), из них по г. Херсон - 2 артиллерийских обстрела (5 снарядов).
Рашисты попали в районы 22 населенных пунктов области; территорию гаражного кооператива (г. Херсон); учебное заведение (н.п. Ольховка)
Враг нанес авиаудар по Одрадокаменке Бериславского района. Пострадали семь человек.
Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины - 48 и 49 лет, и один 46-летний мужчина. Еще четыре женщины - ранены. Двух пострадавших (54 и 62 года) госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы (50 и 29 лет) лечение будут проходить амбулаторно.
Также оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.
На Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников. Это саперы организации "The HALO Trust", занимающейся гуманитарным разминированием области. 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
Всего за сутки по области: 3 человека погибли, 8 - получили ранения.