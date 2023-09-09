Зеленский в субботу провел Ставку: говорили о защите энергетики и портов
Суббота, 9 сентября 2023, 13:17
Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября провел Ставку главнокомандующего.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Ставка. Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора".
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Детали: Также внимание уделили защите прифронтовых территорий и подготовке к зиме.
Доклады премьер-министра, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаба. "Все поручения розданы. Работа продолжается", - подчеркнул президент.