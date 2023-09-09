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Саммит G20 согласовал совместную декларацию: нашли компромисс по Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 14:25
Саммит G20 согласовал совместную декларацию: нашли компромисс по Украине
Нарендра Моди, фото: Getty Images

Премьер председательствующей в G20 Индии Нарендра Моди объявил, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, найдя компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "Благодаря сложной работе всех команд мы получили консенсус по декларации саммита лидеров G20. Объявляю о согласовании декларации".

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Детали: Индийский премьер заявил, что согласование декларации свидетельствует о том, что участницы смогли найти компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины.

Премьер не предоставил деталей относительно того, какие формулировки согласованы.

Среди стран, входящих в G20, очень разнятся позиции в вопросе войны России против Украины: государства Запада выступают за более решительное осуждение России, тогда как страны Глобального юга хотят большего фокуса на экономических вопросах.

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Агентство предполагает, что формулировки могут быть подобными тем, которые определили для декларации саммита в Индонезии в 2022 году: тогда отметили, что большинство стран осуждают Россию за развязанную войну, но есть и другие взгляды.

В проекте декларации саммита, с которым ознакомились журналисты, в разделе "геополитическая ситуация" еще не было текста.

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Темы: G20Украинадекларации
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