В Нидерландах приняли решение обустроить сотни новых мест для приема украинских беженцев

Нидерландские муниципалитеты организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украины в ближайшие недели, решение было принято по итогам консультаций между Государственным секретарем Министерства юстиции и безопасности Эриком Ван дер Бургом и Советом безопасности страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Детали: В 25 регионах попросили увеличить количество мест для приема беженцев до 90 тысяч в ближайшие недели, а впоследствии – до 97 тысяч. По итогам договоренности муниципалитеты согласились сделать все возможное, чтобы это произошло.

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По словам Ван дер Бурга, центральные пункты приема беженцев в Амстердаме и Утрехте переполнены. Он добавил, необходимо немедленно обустроить еще 500 мест для приема беженцев.

Ожидается, что еще тысячу дополнительных мест должны организовать в Нидерландах до 1 октября этого года.

В Нидерландах зарегистрировано 98 тысяч украинских беженцев. Пункты приема беженцев сейчас имеют 81 тысячу коек, из которых 80 тысяч используются.

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