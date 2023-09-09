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Украина начнет переговоры с Японией о "гарантиях безопасности" – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 9 сентября 2023, 16:41
Украина начнет переговоры с Японией о гарантиях безопасности – Зеленский
Зеленский и глава МИД Японии в Киеве 9 сентября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с министром иностранных дел Японии начать подготовку двустороннего документа о "гарантиях безопасности".

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в субботу провел встречу с министром иностранных дел Японии и представителями японского бизнеса.

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Прямая речь: "Очень важный результат по безопасности сегодня – договорились начать подготовку двустороннего документа с Японией по гарантиям безопасности.

Уже работаем с Соединенными Штатами, с Великобританией, с Канадой. Теперь – с Японией".

Больше деталей: Как рассказал президент, во время встречи речь шла о восстановлении и развитии Украины, а также об энергетике, транспорте, разминировании, социальной сфере, создании новых рабочих мест в Украине, телекоммуникациях, защите информации, защите украинской инфраструктуры, "зеленой" энергетике, машиностроении, аграрном секторе.

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Он также отметил, что на днях состоялся визит спикера парламента Украины Руслана Стефанчука в Японию, на саммит глав парламентов "семерки".

"Есть сильная декларация саммита. Были важные встречи. Четкая поддержка Украины и мощные сигналы о том, что вся украинская территория должна быть очищена от российских войск, и только это открывает дорогу к справедливому и надежному миру", - сказал президент.

Сообщается, что глава МИД Японии Йошимаса Хаяши во время встречи объявил о готовности японской стороны начать в ближайшее время переговоры о заключении двустороннего соглашения по безопасности с Украиной.

Состоялся также обмен мнениями относительно практической реализации Украинской формулы мира и приобщения Японии к подготовке Глобального саммита мира.

Темы: ЗеленскийЯпониягарантии безопасности
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