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Украина разочарована декларацией G20: в МИД подсказали верные формулировки

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 17:12
Украина разочарована декларацией G20: в МИД подсказали верные формулировки
Саммит G20 в Индии, фото Anadolu Agency via Getty Images

В МИД Украины прокомментировали итоговую совместную декларацию стран "Группы двадцати", выразив разочарование ее формулировками.

Источник: представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook, сообщает "Европейская правда"

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Детали: Николенко выразил разочарование той частью документа, которая касается агрессии России против Украины, а также отметил, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Дословно: "Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда".

Больше деталей: В то же время спикер украинского внешнеполитического ведомства предложил, как изменить основные элементы текста, чтобы быть более приближенными к реальности.

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Он указал, что в декларации нужно было отметить, что Россия ведет войну против Украины вместо слов о "войне в Украине", а также подчеркнул, что именно РФ, а не "все страны", должна воздержаться от применения силы для территориальных завоеваний.

Николенко также указал на необходимость того, что участники саммита должны были осудить агрессию РФ против Украины и призвать Россию немедленно ее прекратить.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

Индийский премьер заявил, что страны G20 согласовали совместную декларацию, что свидетельствует о том, что участницы смогли найти компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины.

Также участники саммита стран "Группы двадцати" призвали к выполнению Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала Россия.

Темы: G20МИДвойна
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