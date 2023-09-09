Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов не считает, что война будет продолжительной, но есть одно "но"

Катерина ТищенкоСуббота, 9 сентября 2023, 23:07
Буданов не считает, что война будет продолжительной, но есть одно но
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война РФ против Украины не будет долговременной.

Источник: Буданов на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику".

Реклама:

Детали: По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.

"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы", – сказал начальник военной разведки.

Темы: Будановвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Кулеба рассказал о единственном раз, когда не смог выполнить поручение Зеленского
В ГУР рассказали, сколько военных РФ на территории Украины
Россияне запустили ударные дроны с северного направления
Лубинец: Не должно быть "ограниченно годных", они могут служить в IT-войсках
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
Все новости...
Реклама: