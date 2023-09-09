Буданов не считает, что война будет продолжительной, но есть одно "но"
Суббота, 9 сентября 2023, 23:07
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война РФ против Украины не будет долговременной.
Источник: Буданов на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), передает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику".
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Детали: По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.
"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы", – сказал начальник военной разведки.