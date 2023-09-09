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Буданов не считает, что война будет продолжительной, но есть одно "но"

Катерина ТищенкоСуббота, 9 сентября 2023, 23:07
Буданов не считает, что война будет продолжительной, но есть одно но
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война РФ против Украины не будет долговременной.

Источник: Буданов на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику".

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Детали: По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.

"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы", – сказал начальник военной разведки.

Темы: Будановвойна
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