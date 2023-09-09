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В ГУР рассказали, сколько военных РФ на территории Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 9 сентября 2023, 23:35
В ГУР рассказали, сколько военных РФ на территории Украины
российские военные, фото Getty Images

По данным украинской разведки, Россия сосредоточила на временно оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму, более 420 тысяч своих военнослужащих.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих.

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Это, если не считать Росгвардию, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях".

Детали: Скибицкий также заявил, что РФ на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.

Темы: разведкаРосcиявойна
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