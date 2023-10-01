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Россия запустила "Шахеды" по Украине – ВС

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 00:30
Россия запустила Шахеды по Украине – ВС
ФОТО СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА УКРАИНЫ

Воздушные силы сообщили о запуске "Шахедов" россиянами.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Вероятные пуски ударных БпЛА типа Shahed.

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Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно!".

Детали: Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что оккупанты запустили беспилотники из Крыма.

Дополнено: В 00.20 угроза ударных БпЛА распространилась на Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую области.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.52 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.

В 1.02 в Харьковской области Воздушные силы сообщили о ракетной опасности: "Харьковская область - находитесь в укрытиях!".

В 1.43 угроза применения ударных БПЛА Сумской и Харьковской области.

В Снегиревке Николаевской области во время воздушной тревоги раздались два взрыва.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиШахед
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