Враг бьет по нескольким областям баллистикой, в Запорожье взрывы
Воскресенье, 1 октября 2023, 01:17
В ночь на 1 октября Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в шести областях Украины. В Запорожье после объявления ракетной опасности произошли два взрыва.
Источник: Воздушные силы в Telegram, "Суспільне"
Дословно: "Черниговская, Полтавская, Сумская области - угроза применения баллистического вооружения!".
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В 1.21 угроза применения баллистического вооружения появилась в Донецкой, Запорожской и Харьковской области.
Около 1.36 дважды взрывы прогремели в Запорожье.
В 5:16 произошел отбой воздушной тревоги во всех областях.
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Напомним, ранее в ночь на 1 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.