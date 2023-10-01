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Враг бьет по нескольким областям баллистикой, в Запорожье взрывы

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 01:17
Враг бьет по нескольким областям баллистикой, в Запорожье взрывы
Скриншот alerts.in.ua

В ночь на 1 октября Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в шести областях Украины. В Запорожье после объявления ракетной опасности произошли два взрыва.

Источник: Воздушные силы в Telegram, "Суспільне"

Дословно: "Черниговская, Полтавская, Сумская области - угроза применения баллистического вооружения!".

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В 1.21 угроза применения баллистического вооружения появилась в Донецкой, Запорожской и Харьковской области.

Около 1.36 дважды взрывы прогремели в Запорожье.

В 5:16 произошел отбой воздушной тревоги во всех областях.

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Напомним, ранее в ночь на 1 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

Темы: ракетный ударвоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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