Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол

"Украинская правда", "Европейская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 03:26
Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол
Лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Симецка

Первое место по результатам выборов в Словакии может занять партия "Прогрессивная Словакия", которая выступает за сохранение сильной поддержки Украины и близка к президенту Зузане Чапутовой.

Источник: Sme.sk по результатам экзит-пола, проведенного социологической службой Focus для TV Markiza, "Европейская правда"

Детали: Леволиберальная партия "Прогрессивная Словакия" может получить поддержку 23,5% избирателей. Таким образом, она опережает партию Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо, которая лидировала большую часть избирательной компании. Напомним, что Фицо известен своими антиевропейскими и антиукраинскими заявлениями.

Реклама:
 

Еще одна антиукраинская партия - ультраправая "Республика" может получить поддержку гораздо меньшую, чем ранее давали опросы - всего 6%. При этом важно, что избирательный барьер может не преодолеть еще одна антиукраинская сила - Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко (4,4%).  

На третьем месте партия "Голос" еще экс-премьера Петера Пеллегрини - экзит-полы дают ей 12,8%. Эта партия может вступить в коалицию как прозападными, так и пророссийскими силами.

Зато возможными коалиционными партнерами "Прогрессивной Словакии" могут стать партии SaS (6,4%) и Христианско-демократическое движение (5,3%).

ВИДЕО ДНЯ

Также в парламент проходит блок OL'aNO+ (8%) экс-премьера Игоря Матовича.

Предыстория: 

Напомним, 30 сентября в Словакии прошло голосование на досрочных парламентских выборах, от результата которых может зависеть дальнейший курс страны внутри ЕС и в поддержке Украины.

Темы: Словакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСБУ задержала в Днепре директора завода, который продавал РФ оборудование для военных баз

фотоБелый дом: Северная Корея передала России 1000 "контейнеров с военным оборудованием"

В Одессу неожиданно приехал премьер Нидерландов: пообещал ракеты для Patriot и катера

видео, дополненоПолиция показала первые минуты после удара по Покровску

видеоЗеленский прибыл в Одессу и провел совещание с военными и властями области

фотоИзучая след РФ в преступлениях против Майдана, прокуроры вышли на экс-разведчика

Все новости...
Словакия
В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам
Столтенберг: Кто бы ни пришел к власти в Словакии, она будет поддерживать Украину
В Еврокомиссии видят в словацких выборах "тест на устойчивость" к российской дезинформации
Последние новости
23:10
Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы из-за стрельбы в школе
22:50
Из авиации и артиллерии избивала РФ по приграничной Сумщине, всего 237 взрывов
22:44
Несмотря на предоставленную отсрочку в РФ продолжают призывать IT-специалистов в армию
22:34
Столтенберг: События в Израиле не повлияют на поддержку Украины от НАТО
22:24
В Ливане медийники Reuters и Al Jazeera попали под обстрел, есть погибший
22:11
YouTube впервые опередил Netflix по популярности среди подростков в США
21:54
Politico: Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 на базе ВВС США
21:45
В Минобороны создадут медицинский департамент, стандартизирующий турникеты и аптечки
21:30
видеоАрмия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа 
21:18
Правительство зарегистрировало индустриальный парк для технической конопли
Все новости...
Реклама: