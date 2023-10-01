Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол

Первое место по результатам выборов в Словакии может занять партия "Прогрессивная Словакия", которая выступает за сохранение сильной поддержки Украины и близка к президенту Зузане Чапутовой.

Источник: Sme.sk по результатам экзит-пола, проведенного социологической службой Focus для TV Markiza, "Европейская правда"

Детали: Леволиберальная партия "Прогрессивная Словакия" может получить поддержку 23,5% избирателей. Таким образом, она опережает партию Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо, которая лидировала большую часть избирательной компании. Напомним, что Фицо известен своими антиевропейскими и антиукраинскими заявлениями.

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Еще одна антиукраинская партия - ультраправая "Республика" может получить поддержку гораздо меньшую, чем ранее давали опросы - всего 6%. При этом важно, что избирательный барьер может не преодолеть еще одна антиукраинская сила - Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко (4,4%).

На третьем месте партия "Голос" еще экс-премьера Петера Пеллегрини - экзит-полы дают ей 12,8%. Эта партия может вступить в коалицию как прозападными, так и пророссийскими силами.

Зато возможными коалиционными партнерами "Прогрессивной Словакии" могут стать партии SaS (6,4%) и Христианско-демократическое движение (5,3%).

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Также в парламент проходит блок OL'aNO+ (8%) экс-премьера Игоря Матовича.

Предыстория:

Напомним, 30 сентября в Словакии прошло голосование на досрочных парламентских выборах, от результата которых может зависеть дальнейший курс страны внутри ЕС и в поддержке Украины.