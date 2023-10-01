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Этой ночью на Херсонщину сбросили 10 авиабомб – спикер ОГА

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 05:58
Этой ночью на Херсонщину сбросили 10 авиабомб – спикер ОГА
Фото иллюстративное

В ночь на 1 октября россияне сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. 

Источник: представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире "Единых новостей"

Детали: Этой ночью в Станиславове под обстрелами пострадали четыре человека.  Еще один человек находится под завалами.

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Утром 1 октября также обстреляли окрестности Херсона, пропал свет, но энергетики уже работают на месте обстрела.

В общем, за последние семь-восемь дней оккупанты сбросили на область 166 авиабомб.

Толоконников отметил, что в Херсоне и области большие разрушения из-за того, что очень увеличилось количество авиаударов.

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По его словам, авиабомбы, которые сбрасывают россияне, оставляет яму в человеческий рост и диаметром 30-40 метров. Если бомба попадает в дом, то от него практически ничего не остается. А взрывная волна разрушает дома в радиусе 20-30 метров и повреждает жилье в районе километра.

Темы: войнаХерсонская область
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