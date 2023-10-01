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В Умани враг атаковал склады с зерном – загорелся масштабный пожар

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 07:47
В Умани враг атаковал склады с зерном – загорелся масштабный пожар
Пожар на складах, фото Черкасской ОВА

Ночью враг массированно атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. 

Источники: руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: В результате возникли пожары на складских помещениях, где хранилось зерно. 

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По предварительной информации, пострадал один человек, он доставлен в больницу. 

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС

В ГСЧС добавили, что спасатели укрощали пламя на общей площади более трех тысяч квадратных метров. Привлекли к тушению пожара 11 единиц техники, 52 человека личного состава.

Сейчас продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы, а правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

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Кроме этого, по информации Лысака, попадание ударных беспилотников по гражданской инфраструктуре произошли в Кривом Роге. Есть разрушения, возник пожар, спасатели огонь локализовали.

Никополь агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии: Ударил и по Великомихайловской громаде Синельниковского района и повредил линию электропередач и газопровод.

Погибших и пострадавших, в результате атак россиян, нет.

Темы: Черкасская областьУманьДнепропетровская область
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