В Умани враг атаковал склады с зерном – загорелся масштабный пожар

Ночью враг массированно атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани.

Источники: руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: В результате возникли пожары на складских помещениях, где хранилось зерно.

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По предварительной информации, пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Фото ГСЧС

В ГСЧС добавили, что спасатели укрощали пламя на общей площади более трех тысяч квадратных метров. Привлекли к тушению пожара 11 единиц техники, 52 человека личного состава.

Сейчас продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы, а правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

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Кроме этого, по информации Лысака, попадание ударных беспилотников по гражданской инфраструктуре произошли в Кривом Роге. Есть разрушения, возник пожар, спасатели огонь локализовали.

Никополь агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии: Ударил и по Великомихайловской громаде Синельниковского района и повредил линию электропередач и газопровод.

Погибших и пострадавших, в результате атак россиян, нет.