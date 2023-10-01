Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы ПВО ночью сбили половину "Шахедов", запущенных Россией

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 08:39
Силы ПВО ночью сбили половину Шахедов, запущенных Россией
воздушные силы

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 16 из 30 запущенных россиянами "Шахедов" в ночь на 1 октября.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, в ночь на 1 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда - ВОТ Крым, Приморско-Ахтарск-РФ, Курск-РФ).

Реклама:

Всего зафиксировано пуски около 30 ударных БпЛА "Shahed-131/136", из них уничтожено 16.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс
В Умани враг атаковал склады с зерном – загорелся масштабный пожар
Россияне ракетами трижды ударили по Харькову
Донетчина: из-за обстрела россиян под завалами собственного дома оказалась целая семья
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: