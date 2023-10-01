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Силы ПВО ночью сбили половину "Шахедов", запущенных Россией

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 08:39
Силы ПВО ночью сбили половину Шахедов, запущенных Россией
воздушные силы

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 16 из 30 запущенных россиянами "Шахедов" в ночь на 1 октября.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, в ночь на 1 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда - ВОТ Крым, Приморско-Ахтарск-РФ, Курск-РФ).

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Всего зафиксировано пуски около 30 ударных БпЛА "Shahed-131/136", из них уничтожено 16.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
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