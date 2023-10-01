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Украина остановилась на минуту в знак благодарности защитникам

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 09:00
Украина остановилась на минуту в знак благодарности защитникам
фото: эльдар сарахман, уп

Украинцы 1 октября в 9 часов утра чтят минутой молчания павших защитников и защитниц, а также благодарят Силы обороны и всех, кто защищает государство от России.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня защитников и защитниц

Детали: Перед минутой молчания глава государства обнародовал ролик, в котором напомнил, что 1 октября в 9 часов утра вся Украина останавливается на минуту.

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Прямая речь Зеленского: "Ровно в 9 часов в знак уважения и благодарности защитникам и защитницам Украина остановится на одну минуту. Центральные улицы и площади наших городов, транспорт, все мы, где бы ни находились, должны остановиться и почтить память павших героев и поблагодарить всех наших защитников.

Это время - хорошая возможность, чтобы подумать о важном, вспомнить важное, вспомнить другую минуту. Первую минуту полномасштабной войны. Минуту, которая изменила все. Разделила жизнь на "до" и "после" 24 февраля.

24 февраля началось не когда часы показали полночь, а когда враг начал наступление. Для нас первые минуты того дня - это первые ракеты и первые удары по Украине".

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Детали: Зеленский напомнил, что в тот момент обратился к Силам обороны и сказал: "Стойте крепко, вы все, что у нас есть".

Темы: Вооруженные силывойна
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