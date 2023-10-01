Беспилотники атаковали Смоленск и Сочи, слышны взрывы
Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи, на видео видны взрывы.
Источник: "Осторожно, новости", Минобороны РФ, "Агентство. Новости"
Детали: По данным издания, утром около 8:30 местные жители сообщили о взрывах.
"Агентство" заявляет, что беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
Минобороны заявляет, якобы россияне уничтожили 5 дронов. На видео в соцсетях слышны взрывы и видно дым после падения одного из БПЛА.
Тем временем мэр Смоленска просит людей "без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок".
О разрушениях российские власти традиционно не сообщают.
Тем временем в Сочи заявляли о сбитии одного БПЛА возле аэропорта. Из-за этого 14 рейсов были задержаны на некоторое время.