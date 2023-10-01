Беспилотники атаковали Смоленск и Сочи, слышны взрывы

Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи, на видео видны взрывы.

Источник: "Осторожно, новости", Минобороны РФ, "Агентство. Новости"

Детали: По данным издания, утром около 8:30 местные жители сообщили о взрывах.

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"Агентство" заявляет, что беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Минобороны заявляет, якобы россияне уничтожили 5 дронов. На видео в соцсетях слышны взрывы и видно дым после падения одного из БПЛА.

Тем временем мэр Смоленска просит людей "без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок".

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О разрушениях российские власти традиционно не сообщают.

Тем временем в Сочи заявляли о сбитии одного БПЛА возле аэропорта. Из-за этого 14 рейсов были задержаны на некоторое время.